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Жители Украины поддержали легализацию каннабиса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента Украины

Порядка 70% участвовавших в опросе, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, поддерживают легализацию медицинского каннабиса, свидетельствуют данные exit poll социологической группы «Рейтинг».

«Легализацию каннабиса в медицинских целях для снижения боли у тяжелобольных поддерживает 70% тех, кто принимал участие в выборах и в опросе президента и только половина тех, кто не принимал участия в опросе президента», — приводит РИА Новости слова директора группы «Рейтинг» Алексея Антиповича.

Зеленский инициировал в день местных выборов проведение всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.

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Гражданам нужно было ответить, поддерживают ли они введение пожизненного заключения для виновных в коррупции, создание в Донбассе свободной экономической зоны, сокращение числа депутатов Верховной рады и легализацию медицинского каннабиса, а также считают ли нужным поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

По данным группы «Рейтинг» участие в опросе Зеленского приняли 67% украинцев, которые пришли на выборы, 33% воздержались.

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