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Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Понедельник в Забайкалье начнется со штормового ветра и сильного снегопада, на улице резко похолодает. Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными, предупредила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков в понедельник в Забайкальском крае ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: усиление ветра до 19-24 метров в секунду, снегопады, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более. 

На дорогах гололед и снежные накаты.  Резко осложнится обстановка на дорогах. Автомобилистами нужно быть предельно внимательными, предупредили специалисты.

Специалисты МЧС обратились к жителям с просьбой одеваться теплее и следить за тем, как одеваются дети. Порывы ветра лучше переждать в помещении. На улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Нельзя стоять под балконами.

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Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

ponhik78

Как они эти рейтинги составляют? Откуда они взяли инфу про доверие россиян к Навальному. Я например знаю...

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

лачинов

Разве французы виноваты в том, что адепты этой веры ассоциируются с террором во всем мире?