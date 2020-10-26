Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья

Понедельник в Забайкалье начнется со штормового ветра и сильного снегопада, на улице резко похолодает. Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными, предупредила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков в понедельник в Забайкальском крае ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: усиление ветра до 19-24 метров в секунду, снегопады, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более.

На дорогах гололед и снежные накаты. Резко осложнится обстановка на дорогах. Автомобилистами нужно быть предельно внимательными, предупредили специалисты.

Специалисты МЧС обратились к жителям с просьбой одеваться теплее и следить за тем, как одеваются дети. Порывы ветра лучше переждать в помещении. На улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Нельзя стоять под балконами.