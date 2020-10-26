США добились перемирия в Нагорном Карабахе

Гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 08.00 по местному времени (07.00 мск) 26 октября, говорится совместном заявлении Азербайджана, Армении и США.

Баку и Ереван уже дважды под эгидой России договаривались о прекращении огня. Первые переговоры прошли в Москве 10 октября при участии главы МИД России Сергей Лавров. Второй раз стороны договорились о перемирии 17 октября. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.

«США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта», — приводит РБК заявление Госдепа.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, в субботу 24 октября главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ереван и Баку «подтвердили приверженность выполнению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях», отметил Госдеп.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в урегулировании конфликта. Он сказал, что считает конфликт между двумя странами «легким случаем» и пообещал, что Вашингтон поспособствует его разрешению.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.