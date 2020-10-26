НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США добились перемирия в Нагорном Карабахе

Источник:
РБК
307 2

Гуманитарное перемирие между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе вступит в силу в 08.00 по местному времени (07.00 мск) 26 октября, говорится совместном заявлении Азербайджана, Армении и США.

Баку и Ереван уже дважды под эгидой России договаривались о прекращении огня. Первые переговоры прошли в Москве 10 октября при участии главы МИД России Сергей Лавров. Второй раз стороны договорились о перемирии 17 октября. В обоих случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.

«США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта», — приводит РБК заявление Госдепа.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, в субботу 24 октября главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ереван и Баку «подтвердили приверженность выполнению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях», отметил Госдеп.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в урегулировании конфликта. Он сказал, что считает конфликт между двумя странами «легким случаем» и пообещал, что Вашингтон поспособствует его разрешению.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Еще по теме
Жители Украины поддержали легализацию каннабиса
Новосибирский психиатр сделал фотошарж на дебаты в США
Путин назвал полезным присутствие войск США в Афганистане
Франция отозвала посла из Турции после оскорблений Макрона
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
КАРТИНА ДНЯ
•
США добились перемирия в Нагорном Карабахе
•
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
•
Жители Украины поддержали легализацию каннабиса
•
Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в конце октября
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутаты Новосибирска обратились к полпреду из-за нехватки лекарств
Сибирь 26.10.2020 09:45
Школы Кузбасса перешли на дистанционку
Сибирь 26.10.2020 09:44
Глава Бурятии заявил о переполненных ковидных госпиталях
Сибирь 26.10.2020 09:23
Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья
Сибирь 26.10.2020 08:56
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11383
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
4108
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4013
Microsoft серьезно обновила Windows 10
3322
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
США добились перемирия в Нагорном Карабахе
•
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
•
Жители Украины поддержали легализацию каннабиса
•
Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в конце октября
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин перечислил лучшие качества россиян
45
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
США ввели санкции против российского института
29
Нарышкин заявил о подготовке США цветной революции в Молдавии
25
Определен срок выпуска цифрового рубля
25