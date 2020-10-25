Матроскин и Печкин станут детективами в новой серии «Простоквашино»

Новая серия второго сезона мультсериала «Простоквашино» под названием «Древесный мститель» вышла на официальном Youtube-канале «Союзмультфильма», сообщает пресс-служба киностудии.

Зрителей ждет загадочная история, в которой Матроскин и Почтальон Печкин будут разбираться, почему любимые коровы Кота не хотят идти через мост на другую сторону реки. Матроскин решает, что причина шаткости конструкции – Бобер, который грызет дерево неподалеку. Однако кто или что на самом деле стало причиной внезапной «диверсии» зрители узнают, посмотрев серию до конца.

Обновленный мультсериал «Простоквашино» появился на российских экранах с апреля 2018 года. Проект выходит как на Youtube-канале киностудии «Союзмультфильм», так и на телеканале «Карусель», где входит в тройку лидеров смотрения по данным Mediascope.