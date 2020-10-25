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Новосибирский розготерапевт сделал фото-пародию на дебаты в США

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский психолог Герман Пилипенко, известный своей техникой лечения депрессии розгами, сделал фото-пародию на кандидатов в президенты США — Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом Пилипенко рассказал Sibnet.ru.

«Рука на пульсе политики. Никакого отношения к реальности не имеет, но фотошарж — один в один», — сказал Герман Пилипенко.

Герой фото-пародии отметил, что, например, Владимир Зеленский сыграл роль президента в кино, а потом стал президентом. «Галустян оделся так (как президент), и Путин такой: "Не вздумай" », — пошутил Пилипенко.

Психолог объяснил, что пародия на кандидатов в президенты США — это показатель того, что новосибирцам не чужда мировая политика, а пародии на американских президентов — вообще своеобразный тренд.

Дональд Трамп и Джо Байден провели финальный раунд дебатовв пятницу, 23 октября. Разговор состоялся в университете Белмонт штата Теннесси. Полтора часа кандидаты в президенты обвиняли друг друга в тайных связях с Россией, Ираном и Китаем, перекладывали один на другого ответственность за расизм, бедность и безработицу в США.

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