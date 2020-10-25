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Греф предсказал укрепление рубля к концу года

Источник:
«Россия 1».
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Глава Сбербанка Герман Греф уверен, что российская валюта фундаментально недооценена и поэтому ее ждет укрепление к концу 2020 года.

«Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются, и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится. Второй фактор — это, собственно, фундаментальные экономические причины», — сказал Греф он в «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».

Глава Сбербанка к фундаментальным экономическим причинам относятся валютный баланс, который зависит от цен на экспортные товары и, в первую очередь, на нефть.

По оценке Грефа, полное восстановление экономики начнется в 2022 году. «2021 год нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом», — отметил он.

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