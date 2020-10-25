Врач указал на ошибки ношения масок

Безответственное отношение россиян к маскам, в частности, к правильности их использования может привести к заражению коронавирусной инфекцией, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

«Если весной, в первую волну пандемии, люди были более насторожены, более ответственные, то уже ко второй волне граждане стали более прохладно относиться к маскам. Люди маски носят не ради своего здоровья, защиты и профилактики коронавирусной инфекции, а относятся как к требованию для избежания какого-то наказания. Как правило, штрафов, или чтобы пустили в общественный транспорт и магазины», — сказал Зайцев в интервью ТАСС.

По его словам, это основная ошибка. «То есть если маска есть, то она на подбородке, а смысла в этом никакого нет. Или она рот закрывает, а нос не закрывает, либо она используется не в течение нескольких часов, а неделями», — сказал врач.

Некоторые граждане не следят за своими руками, в частности, забывают, что не стоит трогать лицо, нос или глаза, особенно после того, как подержался за поручень в общественном транспорте, нажал на кнопку домофона, лифта или банкомата. Такая оплошность тоже может стать причиной заражения коронавирусом, отметил Зайцев.