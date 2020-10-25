Жириновский потребовал лишить Мясникова диплома врача

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отобрать у телеведущего Александра Мясникова диплом врача из-за его заявлений о коронавирусе.

Заявления Мясникова о том, что при текущей эпидемиологической ситуации нет необходимости закрывать международные границы, являются недопустимыми для врача, заявил Жириновский в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, во всем мире ужесточили картин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, вводят комендантский час вводят. «А он [Мясников] вот такое говорит. <…> Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать», — сказал политик.

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от поездок за границу из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.

В ответ Мясников написал в своем Telegram-канале, что в подобных ограничениях нет никакого смысла. Он заявил, что ситуация с коронавирусом в указанных странах лучше, чем в России.