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Объяснена разница между белыми и темными яйцами

Источник:
РИА Новости
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Яйца с белой и темной скорлупой имеют одинаковые свойства, а их цвет цвет зависит от пигментов, которые передаст курица, рассказал диетолог Айтор Санчес.

Цвет зависит от тех пигментов, которые яйцу передаст курица, а они, в свою очередь, во многом зависят от породы птицы, приводит РИА Новости слова диетолога.

В любом случае, по словам Санчеса, цвет скорлупы яйца ничего не говорит ни о его питательных свойствах, ни об образе жизни курицы.

Ранее эксперт рассказал о яйцах, которые могут навредить организму. По его мнению, следует быть осторожным с сырыми яйцами, в которых могут быть бактерии, вызывающие диарею. Кроме того, в них содержится авидин и антитрипсин, влияющие на усвоение организмом яичного белка.

Перед употреблением яйца нужно сварить при высокой температуре, чтобы бактерии погибли, посоветовал эксперт.

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