Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в конце октября

Аномально теплая погода прогнозируется практически на всей территории России в последнюю неделю октября. Температура будет на 10-15 градусов выше нормы в азиатской части страны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе. Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории — очень теплые массы с Тихого океана», — приводит ТАСС Вильфанд.

По его словам Вильфанда, в регионах азиатской части страны температура будет выше нормы на 10-15 градусов. Особенно яркие аномалии прогнозируются в Якутии и на Чукотке. «Дневные температуры там будут около нуля, а ночные - от 10 до 15 градусов мороза», — отметил он.

Регионы европейской части России ожидают менее яркие аномалии в течение недели, но также заметные. «Там хорошая и комфортная погода устанавливается. Температура будет существенно выше нормы - примерно на четыре градуса», — сообщил Вильфанд.