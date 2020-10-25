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Вирусолог назвал срок, когда коронавирус отступит в России

Источник:
«Парламентской газете»
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«Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла», — сказал Зуев в интервью «Парламентской газете», отвечая на вопрос о том, когда эпидемия в стране пойдет на спад.

По его словам, снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация населения. «Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников — это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса».

Зуев также указал, что активность коронавируса связана со сменой сезонов года. «COVID-19 — это пневмотропный вирус. Он спокойно встал в ряд с другими вирусами, о которых давно известно: грипп, несколько сотен возбудителей ОРВИ. Поздней осенью и ранней весной начинаются вспышки этих заболеваний», — пояснил ученый.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 42,2 млн человек, более 1,14 миллиона человек умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 497 167 случаев заражения.

Тема: Распространение коронавируса
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