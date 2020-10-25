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Франция отозвала посла из Турции после оскорблений Макрона

Источник:
РИА Новости
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Франция отозвала посла из Анкары после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, посоветовавшего своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону «лечить психику», сообщает пресс-служба главы Франции.

Макрон призвал мусульман построить «просвещенный ислам». По его словам, необходимо освободить эту религию «от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган в ответ на это заявил, что президент Франции «потерял контроль над разумом».

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить — это не способ. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения. Мы не участвуем в ненужных спорах и не приемлем оскорбления», — приводит РИА Новости заявление администрации французского лидера.

В Елисейском дворце также заявили об «отсутствии сообщений о соболезновании и поддержке от президента Турции» после жестокого убийства учителя под Парижем.

Кроме того, как заметил представитель французской администрации, в последнее время Эрдоган делал «оскорбительные заявления», в частности «призывал к бойкоту французской продукции».

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Под Парижем 16 октября обезглавили преподавателя истории Самюэля Пати. На своих уроках учитель демонстрировал подросткам карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo. По информации французской антитеррористической прокуратуры, преступник родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции, где проживал последние 12 лет.

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