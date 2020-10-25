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Рогозин рассказал о черном дне российской космонавтики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Космодром Байконур

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал 24 октября «черным днем» отечественной космонавтики, когда не проводятся ракетные пуски. 60 лет назад в этот день на Байконуре произошла авария с большим количеством жертв.

«За полчаса до запланированного пуска ракеты Р-16 несанкционированно запустился двигатель второй ступени. За ним последовало разрушение первой ступени и пожар на стартовой площадке 41», — написал Рогозин в Twitter.

По его словам, тогда погибли 74 человека. Среди жертв был главком РВСН маршал артиллерии Митрофан Неделин.

Рогозин также рассказал еще об одной аварии, случившейся в этот день три года спустя. Тогда произошел пожар на шахтной пусковой установке ракеты Р-9, погибли восемь человек.

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Маршалл Неделин — один из создателей ракетно-ядерного щита страны и космодрома Байконур. Он погиб там 24 октября 1960 года при взрыве во время испытаний ракеты Р-16. Останки маршала захоронили в кремлевской стене на Красной площади Москвы. Долгое время трагедия на Байконуре была под грифом «Секретно». Официально тогда сообщили, что Неделин погиб в авиакатастрофе.

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