Навальный попал в компанию Путина и Лаврова

Оппозиционер Алексей Навальный поднялся на четвертое место в рейтинге публичных персон, которым доверяют россияне, свидетельствует социологическое исследование холдинга «Ромир».

Первые три места в рейтинге занимают президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В августовском рейтинге Навальный занимал девятое место, в июньском — девятнадцатое.

В десятку персон, пользующихся наибольшим доверием у россиян, также попали министр обороны Сергей Шойгу, премьер Михаил Мишустин, телеведущий Андрей Малахов, артист Максим Галкин, актер Константин Хабенский и телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее социологи фонда «Общественное мнение» оценили октябрьский уровень доверия граждан Владимиру Путину в 59%. Аналогичное исследование ВЦИОМ показало, что президенту доверяют 67,7% россиян.