Российский подросток погиб при обстреле в Азербайджане

Российский подросток погиб при обстреле азербайджанского города Гянджи, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана. Посольство России в Азербайджане подтвердило смерть российского гражданина.

Город Гянджа в ночь на 17 октября подвергся ракетному обстрелу. Первый удар пришелся на окраину населенного пункта, он привел к гибели одного человека и ранению более десяти мирных граждан.

Еще один удар пришелся на жилой квартал в центре города, в результате погибли 13 человек, ранены более 50. По заявлению властей Азербайджана, атаку совершили вооруженные силы Армении ракетами «Эльбрус». Баку пообещал ответить на обстрелы.

В Армении опровергли удар по гражданской инфраструктуре города. Однако непризнанная Нагорно-Карабахская республика ранее объявляла, что будет обстреливать Гянджи в качестве ответа на массированные бомбардировки своей столицы Степанакерта.