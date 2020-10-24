Перечислены «вредные» советы по экономии топлива

Автолюбителям перечислили «вредные» советы по экономии топлива, которые имеют отрицательный эффект, их назвал эксперт журнала «За рулем» Иннокентий Кишкурно.

Так, не стоит покупать аксессуары или присадки, якобы снижающие расход топлива. По словам Кишкурно, в большинстве случаев это обман. «Если экономия и будет, то настолько мизерная, что не окупит саму присадку или аксессуар», — сказал эксперт.

Кроме этого, нельзя злоупотреблять открытыми окнами и кондиционером. По оценке специалиста, открытые окна добавляют примерно 5% к расходу, а открытый люк — около 3%. Работа кондиционера расходует часть мощности двигателя и дополнительное топливо.

Кишкурно добавил, что не следует устанавливать на автомобиль спойлеры и антикрылья, так как они увеличивают сопротивление воздуху, а вместе с ним и расход топлива. Бесполезно для экономии использовать «воздушный мешок» грузовика, едущего впереди.

Если на крыше автомобиля установлен багажник, то его следует снимать, когда в нем нет необходимости. «Даже пустой багажник на крыше увеличивает сопротивление набегающему воздушному потоку, вследствие чего растет расход топлива», — подчеркнул эксперт.