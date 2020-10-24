Нехватка лекарств в аптеках Алтая получила объяснение

Дефицит некоторых противовирусных лекарств и антибиотиков в аптеках Республики Алтай вызван техническим сбоем в системе обязательной маркировки. Проблема наблюдалась по всей стране.

«По словам руководителей аптек, главная проблема заключается в том, что из-за технических сбоев в системе обязательной маркировки сроки отпуска препаратов увеличились в разы. При поступлении товара от дистрибьютора и при продаже его покупателю на кассе аптеки лекарственный препарат необходимо отсканировать специальным сканером, но в обоих случаях система, которая собирает информацию о движении упаковки, зависает, что существенно затягивает процесс», – рассказала в своем Instagram вице-премьер региона Динара Култуева.

Она отметила, что проблема была характерна для всей страны, однако сегодня Минпромторг России официально заявил, что система маркировки лекарств в России временно переводится в «уведомительный» режим работы в аптечном и дистрибьюторском звене. Это позволит оприходовать и отпустить товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки.

Кроме того, на прошедшем в регионе совещании руководитель управления Росздравнадзора Ирина Нонукова сообщила, что некоторые аптечные сети не могут восполнить недостаток ряда лекарств, потому что препараты отсутствуют у дистрибьютеров. Подобная ситуация возникает в том числе и вследствие ажиотажного спроса, когда люди закупаются лекарствами впрок.

«Отмечу, что во всех медицинских учреждениях республики имеется запас медикаментов. Часть препаратов, приобретенных по решению руководства региона для амбулаторных больных, уже поступила и распределена по муниципальным образованиям», – уточнила вице-премьер.

Ранее жители региона в социальных сетях неоднократно сообщали, что в аптеках из продажи полностью исчезли такие противовирусные препараты, как «Арбидол» и «Арпефлю», их выписывают в том числе и при лечении легкой формы коронавируса. Представители аптек сообщают, что этих препаратов нет и у фирм-поставщиков. Аналогичная ситуация складывалась весной с антисептиками, которые исчезли из продажи по всей стране.