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Изменены правила продажи лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти приняли решение временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы из-за повышенного спроса на ряд противовирусных препаратов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах», — цитирует министра пресс-служба Минпромторга.

Это позволит аптекам отпускать препараты, не дожидаясь ответа системы маркировки, а россиянам — избежать задержек при приобретении лекарств, пояснил Мантуров. Новые правила будут действовать до спада ажиотажного спроса на лекарства.

Мантуров признал, что сейчас наблюдаются проблемы, связанные, в том числе, с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и некоторых аптечных организаций к работе с маркированными препаратами.

Ранее с просьбой помочь в производстве необходимого количества противовирусных препаратов в Минпромторг обратились власти Алтайского края. По данным пресс-службы правительства, в организациях края остался средний запас противогриппозных средств на 1,5–2,5 месяца.

Сейчас в России обязательной маркировке подлежат лекарства, меховые изделия, обувь, табак и табачная продукция, фототехника, парфюмерия, шины и покрышки. С начала 2021 года правило будет распространено на товары легкой промышленности.

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