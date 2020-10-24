Россия оставит границы открытыми

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не будет рекомендовать повторно закрыть границы с иностранными государствами из-за пандемии, говорится в заявлении ведомства.

Весной из-за пандемии коронавируса Россия временно ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу. В течение почти четырех месяцев границы были закрыты.

Открывать границы начали в августе, авиасообщение возобновилось с Великобританией, Турцией, Танзанией, Австрией, Абхазией, Черногорией и Швейцарией. В конце сентября сообщение возобновили с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

Оперативный штаб в начале октября сообщал, что Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией.