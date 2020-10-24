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Запад оценил «вооруженный до зубов» российский корабль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Navy photo

Западные эксперты высоко оценили новое вооружение модернизированного российского фрегата «Маршал Шапошников».

Корабль повысил свои боевые возможности за счет оснащения пусковыми установками для ракет «Калибр-НК» и «Оникс», пишет американское издание The National Interest. После модернизации фрегат стал «кораблем универсального назначения».

Отмечается, что следующий этап модернизации предполагает установку на «Маршале Шапошникове» гиперзвуковых ракет «Циркон». После всех ремонтных работ и ходовых испытаний фрегат до конца текущего года вернут в состав Тихоокеанского флота.

«Маршал Шапошников» был спущен на воду в январе 1985 года, 2 февраля 1986 года фрегат зачислили в состав Тихоокеанского Флота. В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию на предприятии «Дальзавод».

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