Запад оценил «вооруженный до зубов» российский корабль

Западные эксперты высоко оценили новое вооружение модернизированного российского фрегата «Маршал Шапошников».

Корабль повысил свои боевые возможности за счет оснащения пусковыми установками для ракет «Калибр-НК» и «Оникс», пишет американское издание The National Interest. После модернизации фрегат стал «кораблем универсального назначения».

Отмечается, что следующий этап модернизации предполагает установку на «Маршале Шапошникове» гиперзвуковых ракет «Циркон». После всех ремонтных работ и ходовых испытаний фрегат до конца текущего года вернут в состав Тихоокеанского флота.

«Маршал Шапошников» был спущен на воду в январе 1985 года, 2 февраля 1986 года фрегат зачислили в состав Тихоокеанского Флота. В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию на предприятии «Дальзавод».