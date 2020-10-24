Микроавтобус устроил смертельную аварию под Новосибирском

Микроавтобус под Новосибирском выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, погибли четыре человека, двое пострадали, сообщает ГУ МВД по региону.

«52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту "Томск — Барнаул"», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в Болотнинском районе утром в субботу, на 126-м километре трассы Р255. В результате ДТП водитель Toyota, а также девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина неустановленного возраста от полученных травм погибли на месте, еще два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу.

На место происшествия выехал начальник ГУМВД России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Кульков. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии.