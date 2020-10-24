Россиянам пообещали бесплатную вакцинацию от COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной для всех граждан России, заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Мурашко подчеркнул, что для обеспечения масштабного производства планируется использовать различные технологии и разные производственные мощности. Бесплатная вакцинация будет доступна для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства.

Планируется наладить производство сразу нескольких разных вакцин. На сегодня в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Ранее президент Владимир Путин посчитал необходимым развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране. Глава государства указал на необходимость включения в эту работу предпринимателей, причастных к производству вакцины.