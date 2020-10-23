Россияне раскупили первую партию iPhone 12

Российские ритейлеры практически полностью распродали первую партию новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro, говорится в сообщениях пресс-служб крупнейших продавцов продукции Apple.

«Первая партия уже закончилась, если мы говорим про флагманские телефоны iPhone 12 Pro. Сегодня в течение дня будут приезжать предзаказы клиентам, в магазинах купить 12 Pro уже почти нигде нельзя», отмечает пресс-служба российской сети re:Store.

Также почти все новые смартфоны Apple раскуплены в магазинах МТС. Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro разбирают в «М.Видео» и «Эльдорадо», пресс-службы магазинов отмечают, что спрос примерно в полтора раза выше, чем годом ранее.

Спрос на новые смартфоны в день старта продаж также превысил продажи iPhone 11 и iPhone 11 Pro в 2019 году в магазинах «Связной» и сети «Билайн». Лидером продаж стала модель iPhone 12 Pro цвета «тихоокеанский синий».

Продажи новых смартфонов Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России начались 23 октября. Их стоимость составляет от 69,99 тысячи до 99,99 тысячи рублей в зависимости от модели и комплектации.