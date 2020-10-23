Coca-Cola резко сократит количество напитков

Coca-Cola прекратит выпуск около 200 напитков, вдвое сократив портфель брендов, сообщает пресс-служба компании.

Среди брендов, которые планируется закрыть, напитки Powerade и Smart Water, диетический напиток на основе колы Tab, кокосовая вода Zico, соки Odwalla, целый ряд региональных брендов.

Полный список брендов, которые будут закрыты, компания опубликует позднее. Решение связано с падением выручки — чистая прибыль за третий квартал 2020 года снизилась на 33% из-за уменьшения спроса на напитки из-за пандемии коронавируса.

В новых условиях компания решила сосредоточиться на портфеле меньшего размера с оптимальным набором глобальных, региональных и местных брендов с самым сильным потенциалом, чтобы увеличить рентабельность.

На сегодня в структуре выручки компании доминируют напитки Coca-Cola, Sprite и Fanta. В перспективе концерн намерен изучить новые категории напитков, которые могут выйти на рынок вместо закрытых брендов.