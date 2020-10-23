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Путин призвал губернаторов «действовать аккуратно»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Губернаторы должны подходить аккуратно к вопросу введения региональных жестких ограничений из-за коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на правительственном совещании по экономическим вопросам.

«Пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений», — напомнил глава государства, подчеркнув при этом, что губернаторам нужно принимать соответствующие решения, исходя из ситуации на конкретной территории.

Путин указал, что необходимо обеспечивать безопасность людей, одновременно сведя к минимуму негативные последствия пандемии для экономики. Для этого президент предложил держать наготове инструменты поддержки граждан и бизнеса.

Ранее глава государства в ходе трансляции в интернете заявил участникам форума «Валдай», что пока в стране нет необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия из-за второй волны пандемии коронавируса.

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great_america

Если заработал то можно восхищаться. Но ни Абрамович ни Кокорин не заработали, их деньги результат перераспределения...

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лачинов

Ключевые слова - "неважно где он заработал деньги". Прекрасный образчик оправдательной риторики. Сразу...

kvd71

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Saw77

сытый голодного не разумеет.....