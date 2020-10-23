Путин призвал губернаторов «действовать аккуратно»

Губернаторы должны подходить аккуратно к вопросу введения региональных жестких ограничений из-за коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на правительственном совещании по экономическим вопросам.

«Пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений», — напомнил глава государства, подчеркнув при этом, что губернаторам нужно принимать соответствующие решения, исходя из ситуации на конкретной территории.

Путин указал, что необходимо обеспечивать безопасность людей, одновременно сведя к минимуму негативные последствия пандемии для экономики. Для этого президент предложил держать наготове инструменты поддержки граждан и бизнеса.

Ранее глава государства в ходе трансляции в интернете заявил участникам форума «Валдай», что пока в стране нет необходимости вводить жесткие ограничения и закрывать предприятия из-за второй волны пандемии коронавируса.