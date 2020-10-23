Оборудование госпиталя в ТЦ Барнаула начнется на следующей неделе

Госпиталь для больных коронавирусом организуют в торговом центре «Геомаркет» в Барнауле, работы по переоборудованию начнутся на следующей неделе, сообщает Минздрав Алтайского края.

«В настоящее время в регионе порядка 4 тыс. 600 коек для больных с коронавирусом в госпиталях. Есть необходимость расширения в связи с усложняющейся ситуацией. Принято решение разместить госпиталь на 1 тыс. мест в торговом центре, это будет "Геомаркет"», – цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

Также местные СМИ сообщили, что еще один госпиталь могут развернуть в недостроенном торгово-развлекательном центре по улице Балтийской. По данным Алтайского портала недвижимости, первый этаж торгового центра занимает площадь около 10 тысяч квадратных метров, на них можно разместить порядка 500 коек.

«Также есть второй уровень с аналогичной квадратурой, несколько входных групп, удобные подъезды к зданию и просторная открытая парковка на прилегающей территории», – утверждает издание.

Ранее губернатор Виктор Томенко сообщил, что Минздрав края внес в правительство региона вопрос создании дополнительных госпиталей вне медицинских организаций, на базе торговых центров или школ.

В регионе, как и по всей стране, стремительно растет число заболевших, ежедневно подтверждается более 200 новых случаев, и это только официально подтвержденные диагнозы. Ранее на видео попал подвал одного из коронавирусных госпиталей Барнаула, заполненный мешками с телами умерших от коронавируса.