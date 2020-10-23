НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений

Источник:
РБК
196 2

Совет директоров Центрального банка в пятницу решил оставить ключевую ставку неизменной — на уровне 4,25%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики объясняют это решение сложными политическими и финансовыми обстоят обстоятельствами.

Банк России в марте из-за пандемии пандемия коронавируса решил взять паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне в 6%. Но затем в июле в силу сложного положения в экономике снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.

«Геополитический шум все еще вносит путаницу. В таких неопределенных обстоятельствах лучшим решением для ЦБ будет осторожное решение о сохранении ставки», — приводит РБК мнение аналитика Citi Ивана Чакарова.

В пользу такого решения говорит также ускорение инфляции, ослабление рубля. Инфляция в сентябре составила 3,67% и вплотную подобралась к нижней границе прогноза ЦБ (3,7–4,2% в 2020 году). Рубль в третьем квартале заметно дешевел: за три месяца нацвалюта ослабла на 8% к доллару США и на 12% к евро.

Еще по теме
Правительство продлит программу льготной ипотеки
Россияне обеднели быстрее украинцев
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
Госдума одобрила налог для богатых
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль расстроили соревнования по нелюбви к России в США
•
Путин пошутил о похоронах недоброжелателей России
•
ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений
•
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
Подробности
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
Как это работает
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирский медведь выбрал нового президента США. ФОТО
Сибирь 23.10.2020 18:39
Оборудование госпиталя в ТЦ Барнаула начнется на следующей неделе
Сибирь 23.10.2020 18:22
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
Сибирь 23.10.2020 18:14
Подросток с мамой устроили гонки с полицией
Сибирь 23.10.2020 17:29
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
10261
Российский интернет резко подорожает
3878
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
3511
МВД выбрало месяцы для запрета зимней и летней резины
2893
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль расстроили соревнования по нелюбви к России в США
•
Путин пошутил о похоронах недоброжелателей России
•
ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений
•
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
Подробности
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voland2

Выборы прошли, можно отпускать до следующего раза...

лачинов

Да уж. Предсказать волну заболеваний на позднюю осень было трудно. Это "цунами" и без ковида каждое межсезонье...

Иркут 69

Чеснок, серебро, осиновые колья.... 😀

Иркут 69

Почему только военкоматы..? 😀ФССП, СКР, МВД, Роспотребнадзор - многим нужны такие "открывашки"

kvd71

Гондурас какой то.............