ЦБ второй раз подряд оставил ключевую ставку без изменений

Совет директоров Центрального банка в пятницу решил оставить ключевую ставку неизменной — на уровне 4,25%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики объясняют это решение сложными политическими и финансовыми обстоят обстоятельствами.

Банк России в марте из-за пандемии пандемия коронавируса решил взять паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне в 6%. Но затем в июле в силу сложного положения в экономике снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.

«Геополитический шум все еще вносит путаницу. В таких неопределенных обстоятельствах лучшим решением для ЦБ будет осторожное решение о сохранении ставки», — приводит РБК мнение аналитика Citi Ивана Чакарова.

В пользу такого решения говорит также ускорение инфляции, ослабление рубля. Инфляция в сентябре составила 3,67% и вплотную подобралась к нижней границе прогноза ЦБ (3,7–4,2% в 2020 году). Рубль в третьем квартале заметно дешевел: за три месяца нацвалюта ослабла на 8% к доллару США и на 12% к евро.