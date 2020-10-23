Кузбасский подросток с мамой устроили гонки с полицией

Кузбасский подросток лихо прокатился по дорогам, заработав штрафов на 32 тысячи рублей, при этом рядом с ним в машине находилась мама, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники ГИБДД в Полысаеве заметили ВАЗ-2106, который нарушал ПДД. Инспекторы попробовали остановить автомобиль, но водитель на большой скорости попытался скрыться. На требования об остановке он не реагировал, неоднократно выезжал на встречку и под красный цвет. В какой-то момент машина затормозила, из салона выскочил водитель и попытался убежать, но был задержан.

«Оказалось, вазовской «шестеркой» управлял 17-летний житель Беловского района, который не имеет водительского удостоверения. Самое удивительное, что во время погони рядом с ним в машине сидела его мама», — говорится в сообщении ведомства.

Подросток управлял незарегистрированным транспортным средством. Кроме того, на автомобиле были установлены регистрационные знаки с другого авто. Нарушитель пояснил, что купил машину по объявлению.

В отношении юноши полицейские составили 18 протоколов за различные нарушения. Собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. В качестве наказания могут быть назначены штрафы на общую сумму 32,8 тысячи рублей.