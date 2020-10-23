Новые ограничения из-за коронавируса ввели в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за роста заражений коронавирусом ограничил число участников публичных мероприятий, запретил ночную работу общепита, а также рекомендовал перейти на удаленную работу, сообщает правительство региона.

Усс скорректировал ряд документов о мерах, направленных на предотвращение заражения коронавирусом. По данным на 23 октября, в Красноярском крае за сутки заразилось 259 человек. Это на 11 больше предыдущего рекорда. С начала пандемии в регионе заразились вирусом 24,2 тысячи человек.

В субботу организациям общественного питания запретят работать с 23.00 до 07.00. Исключения составят кафе и рестораны, работающие в режиме доставки либо обслуживания навынос. Работать смогут только столовые, кафе и буфеты, осуществляющие организацию питания работников предприятий.

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«Проведение конгрессов и выставок будет разрешено только при условии одновременного нахождения на мероприятии не более 200 человек. В это число входят участники, представители СМИ и организаторы», — говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуется использовать маски при любом выходе на улицу, воздержаться от посещения общественных мест и использовать возможность дистанционного способа покупки и доставки товаров. Работодателям Красноярского края рекомендовано по возможности перевести работников на дистанционный режим работы.

С 26 октября жители края старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Работающие пенсионеры старше 65 лет могут уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листка нетрудоспособности либо перейти на удаленный режим работы. Покидать место жительства пожилые люди могут только в случаях особой необходимости.