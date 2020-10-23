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ГИБДД оценила влияние смартфона на скорость реакции водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Скорость реакции водителя замедляется на три секунды при простом взгляде на экран смартфона, за это время автомобиль проезжает почти 50 метров, сообщила пресс-служба ГИБДД России.

По данным ведомства, при управлении со смартфоном стиль вождения становится значительно более беспорядочным. Водители допускают много отклонений в скорости движения — как вверх, так и вниз. Отвлекаясь на телефон, они выезжают на встречную полосу движения и могут находиться на ней продолжительное время.

За секунду водитель проедет 14 метров со скоростью 50 километров в час или 28 метров со скоростью 100 километров в час, приводит ГИБДД расчеты экспертов в области безопасности дорожного движения.

«Тем, кто постоянно «зависает» в телефоне, находясь за рулем, остается только уповать на то, что в такой ситуации им удастся попасть в те самые 20% везунчиков, которым в подобных обстоятельствах посчастливилось избежать дорожной аварии», — говорится в сообщении ведомства.

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