ГИБДД оценила влияние смартфона на скорость реакции водителей

Скорость реакции водителя замедляется на три секунды при простом взгляде на экран смартфона, за это время автомобиль проезжает почти 50 метров, сообщила пресс-служба ГИБДД России.

По данным ведомства, при управлении со смартфоном стиль вождения становится значительно более беспорядочным. Водители допускают много отклонений в скорости движения — как вверх, так и вниз. Отвлекаясь на телефон, они выезжают на встречную полосу движения и могут находиться на ней продолжительное время.

За секунду водитель проедет 14 метров со скоростью 50 километров в час или 28 метров со скоростью 100 километров в час, приводит ГИБДД расчеты экспертов в области безопасности дорожного движения.

«Тем, кто постоянно «зависает» в телефоне, находясь за рулем, остается только уповать на то, что в такой ситуации им удастся попасть в те самые 20% везунчиков, которым в подобных обстоятельствах посчастливилось избежать дорожной аварии», — говорится в сообщении ведомства.