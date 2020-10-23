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Функция защиты переписки появится в WhatsApp

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp обзаведется новой функцией, связанной с конфиденциальностью данных пользователя — речь идет о распознавании лица.

Так, в коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе Android упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица.

Подобная функция ранее была доступна только владельцам устройств на iOS c датчиками Face ID, сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдерский портал WABetaInfo.

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Когда до рядовых пользователей доберется эта функция не сообщается. Инсайдеры подчеркивают, что такая биометрическая блокировка на большинстве Android-смартфонов не обеспечит защиту информации уровня iPhone — Face Unlock, основанный на фронтальной камере, можно обмануть фотографией или лицом похожего человека.

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