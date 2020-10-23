Функция защиты переписки появится в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp обзаведется новой функцией, связанной с конфиденциальностью данных пользователя — речь идет о распознавании лица.
Так, в коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе Android упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица.
Подобная функция ранее была доступна только владельцам устройств на iOS c датчиками Face ID, сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдерский портал WABetaInfo.
Когда до рядовых пользователей доберется эта функция не сообщается. Инсайдеры подчеркивают, что такая биометрическая блокировка на большинстве Android-смартфонов не обеспечит защиту информации уровня iPhone — Face Unlock, основанный на фронтальной камере, можно обмануть фотографией или лицом похожего человека.