НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Сериал «Аванпост» впервые покажут по ТВ

Источник:
Sibnet.ru
194 0
Фото: © предоставлено каналом ТВ-3

Сериал «Аванпост», снятый по одноименному фантастическому фильму, впервые покажут по телевидению на канале ТВ-3. Премьера состоится 26 октября.

В отличие от фильма, сериал «Аванпост» раскроет истории основных действующих лиц. Он даст понять, почему героиня Светланы Ивановой — репортёр Оля — практически сбежала от мужа в горячую точку, какие отношения связывают героев Филиппа Авдеева, Лукерьи Ильяшенко и ее экранной сестры в исполнении Ангелины Стречиной.

Свою сюжетную линию получил персонаж Юры Борисова. Сериал также по-новому раскроет героев Петра Фёдорова, Алексея Чадова, Константина Лавроненко, Ксении Кутеповой, Сергея Година.

По сюжету, в ближайшем будущем в результате неустановленного катаклизма связь с большей частью Земли потерялась. В ходе разведопераций военные устанавливают, что на территориях, с которыми нет контакта, люди погибли. По всей видимости, смерть наступила от яда, который «выбросил» в кровь их же организм. Мир поделился на зону карантина и круг жизни, а зараженные люди готовятся напасть на людей из круга жизни.

«Аванпост» стал победителем международного фестиваля Accolade Global Film Competition в США, а исполнитель главной роли Алексей Чадов был назван обладателем специальной награды фестиваля за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence.

Телепремьера сериала состоится 26 октября в 19.30 на канале ТВ-3.
Еще по теме
Матроскин и Печкин станут детективами в новой серии «Простоквашино»
«Пункт назначения. Аквапарк» вошел в десятку лучших хорроров 2020 года
Фильм «Глубже!»: обнаженные и смешные
Кино про подростков: истории, которые помогут понять тинейджеров
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
США добились перемирия в Нагорном Карабахе
•
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
•
Жители Украины поддержали легализацию каннабиса
•
Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в конце октября
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутаты Новосибирска обратились к полпреду из-за нехватки лекарств
Сибирь 26.10.2020 09:45
Школы Кузбасса перешли на дистанционку
Сибирь 26.10.2020 09:44
Глава Бурятии заявил о переполненных ковидных госпиталях
Сибирь 26.10.2020 09:23
Штормовое предупреждение объявили для Забайкалья
Сибирь 26.10.2020 08:56
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11383
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
4108
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4013
Microsoft серьезно обновила Windows 10
3322
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
США добились перемирия в Нагорном Карабахе
•
Эксперты спрогнозировали отток денег россиян из банков
•
Жители Украины поддержали легализацию каннабиса
•
Гидрометцентр пообещал аномальное тепло в конце октября
Подробности
•
Под ореолом тайны: российскому спецназу 70 лет
•
Доллар или рубль: в какой валюте хранить сбережения?
•
Подоходный налог повышается: кто заплатит больше?
•
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин перечислил лучшие качества россиян
45
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
США ввели санкции против российского института
29
Нарышкин заявил о подготовке США цветной революции в Молдавии
25
Определен срок выпуска цифрового рубля
25