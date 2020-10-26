Сериал «Аванпост» впервые покажут по ТВ

Сериал «Аванпост», снятый по одноименному фантастическому фильму, впервые покажут по телевидению на канале ТВ-3. Премьера состоится 26 октября.

В отличие от фильма, сериал «Аванпост» раскроет истории основных действующих лиц. Он даст понять, почему героиня Светланы Ивановой — репортёр Оля — практически сбежала от мужа в горячую точку, какие отношения связывают героев Филиппа Авдеева, Лукерьи Ильяшенко и ее экранной сестры в исполнении Ангелины Стречиной.

Свою сюжетную линию получил персонаж Юры Борисова. Сериал также по-новому раскроет героев Петра Фёдорова, Алексея Чадова, Константина Лавроненко, Ксении Кутеповой, Сергея Година.

По сюжету, в ближайшем будущем в результате неустановленного катаклизма связь с большей частью Земли потерялась. В ходе разведопераций военные устанавливают, что на территориях, с которыми нет контакта, люди погибли. По всей видимости, смерть наступила от яда, который «выбросил» в кровь их же организм. Мир поделился на зону карантина и круг жизни, а зараженные люди готовятся напасть на людей из круга жизни.

«Аванпост» стал победителем международного фестиваля Accolade Global Film Competition в США, а исполнитель главной роли Алексей Чадов был назван обладателем специальной награды фестиваля за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence.

Телепремьера сериала состоится 26 октября в 19.30 на канале ТВ-3.