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Путин пошутил о похоронах недоброжелателей России

Источник:
ТАСС
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Фото: ©

Россия не собирается «затухать» и еще может «простудиться на похоронах» тех, кто предрекает ей такую судьбу, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, после исчезновения СССР некоторые пытались «списать со счетов» Россию, однако подчеркнул, что РФ объективно оценивает свои возможности — интеллектуальные, территориальные, экономические и военные.

«И, укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, участие международных структур в политизированных кампаниях в отношении конкретных стран дискредитирует сами эти институты, усугубляя кризис мироустройства.

«И уж совсем удручает, когда солидные международные структуры, мотивированные чьими-то эгоистическими интересами, втягиваются в политизированные кампании против конкретных лидеров и стран. Такая практика только дискредитирует подобные институты, ведет к их упадку, усугубляет кризис мирового устройства», — сказал он.

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