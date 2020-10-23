Локоть пообещал устранить дефицит антибиотиков в Новосибирске

Дефицит антибиотиков и противовирусных препаратов, которые врачи выписывают при симптомах коронавируса, удастся преодолеть в начале следующей недели, сообщил в пятницу журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В октябре из-за роста ОРВИ и заражении людей коронавирусной инфекцией, новосибирцы бросились покупать в аптеках антибиотики — азитромицин и офлоксацин и противовирусные препараты. В результате возник дефицит. Во многих аптеках эти препараты кончились.

Локоть отметил, что Новосибирска муниципальная аптечная сеть несет колоссальную нагрузку по обеспечению граждан лекарственными средствами. Дефицит связан с резким повышением спроса во время пандемии на определенные виды антибиотиков, антивирусных препаратов.

«Надеюсь, что быстрая реакция позволит к следующей неделе напряжение из-за дефицита снизить», — сказал Локоть.

По его словам, мэрия и правительство региона ведут переговоры с производителями, чтобы обеспечить Новосибирск ежесуточными поставками наиболее востребованных лекарств.

Ранее замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова говорила о том, что дополнительная поставка лекарств, особенно азитромицина и офлоксацина, ожидается в ближайшие дни. Она добавила, что Минздрав вместе с главным пульмонологом региона проработал альтернативные схемы лечения пневмонии у пациентов в условиях дефицита популярных антибиотиков.

В Новосибирской области по данным оперативного штаба региона по противодействию коронавируса на 23 октября, с начала пандемии заразились 15,8 тысячи человек, из них за последние сутки — 175 человек. Умерло 552, из них четверо за последние сутки.