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Варламов высмеял омские остановки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Популярный блогер-урбанист Илья Варламов в своём Facebook высмеял омскую остановку общественного транспорта, на которой висит одеяло.

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«Жители Омской области: Мы хотим тёплые остановки! Губернатор: У нас уже есть тёплые остановки», – написал Варламов в своём блоге.

Текст иллюстрируется фотографией обыкновенного остановочного павильона на трассе, на котором висит одеяло. Неизвестно, где именно находится такая остановка. «Это кто-то сушить повесил», – предположил один из комментаторов.

Ранее Варламов уже высказывался на тему омского транспорта. Два года назад он обвинил власти города в том, что они заменяют большие автобусы на маленькие маршрутки.

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