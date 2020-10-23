Варламов высмеял омские остановки

Популярный блогер-урбанист Илья Варламов в своём Facebook высмеял омскую остановку общественного транспорта, на которой висит одеяло.

«Жители Омской области: Мы хотим тёплые остановки! Губернатор: У нас уже есть тёплые остановки», – написал Варламов в своём блоге.

Текст иллюстрируется фотографией обыкновенного остановочного павильона на трассе, на котором висит одеяло. Неизвестно, где именно находится такая остановка. «Это кто-то сушить повесил», – предположил один из комментаторов.

Ранее Варламов уже высказывался на тему омского транспорта. Два года назад он обвинил власти города в том, что они заменяют большие автобусы на маленькие маршрутки.