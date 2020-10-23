Производство безлактозного молока запустят в Кузбассе

Компания «Беловское молоко» получила патент на производство безлактозной продукции, производство запустят в 2021 году, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

«Беловское молоко» планирует перерабатывать около семи тонн сырья в сутки и производить безлактозное молоко и кисломолочные продукты, рассказал учредитель компании Михаил Казачков. Инвестиции в реализацию проекта составят порядка 110 миллионов рублей, будет создано 45 новых рабочих мест.

«У этой отрасли сейчас есть потенциал с учетом растущего спроса на безлактозную продукцию и относительно небольшого предложения на российском рынке. Пока в нашей стране насчитывается лишь несколько крупных производителей безлактозного молока», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

У части людей отсутствует фермент, перерабатывающий лактозу — сложный сахар, содержащийся в молоке. Это проявляется вздутием живота, диареей, спазмами. Безлактозное молоко — обычное молоко, в котором лактоза искусственным путем разделена на другие элементы. Вкус и другие свойства молока сохраняются.