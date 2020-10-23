Водитель в Забайкалье после двухдневного запоя насмерть сбил девушку

Следователи в Забайкалье направил в суд дело местного жителя, который после двухдневного запоя, взял машину родственника и поехал прокатиться. Во время поездки он насмерть сбил 17-летнюю девушку, сообщило краевое СУ СК России.

В феврале житель села Кыра пил двое суток и пьяным сел за руль автомобиля Toyota Crown. Прав на управление транспортным средством у него не было. Выехав на дорогу он увеличил скорость, превысив разрешенный предел, а затем выехал на встречную полосу.

В это время дорогу переходила 17-летняя девушка. Пьяный водитель видел ее, но не остановился ни для того, чтобы предотвратить столкновение, ни после того, как услышал звук удара тела об автомобиль. Девушка от полученных травм умерла на месте.

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Полицейские установили виновника ДТП, и уже через несколько часов пришли к нему домой и задержали. Ему предъявили обвинение по пунктами «а, б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места ДТП).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в четверг направили в суд. Если вину обвиняемого докажут, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.