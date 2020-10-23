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Форум «Городские технологии» в Новосибирске пройдет онлайн из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пятый международный форум «Городские технологии-2020» пройдет в Новосибирске 29-30 октября, из-за пандемии коронавируса заседания и выставка пройдут онлайн.

«Мы полностью решили перевести все наши меропрития в онлайн-формат. Все наши участники слушатели форума вне зависимости от их локации имеют возможность участвовать в секциях форума через трансляции на сайте», – рассказал журналистам в пятницу начальник отдела департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Гордиенко.

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В этом году в форуме примут участие представители 50 городов России и 10 городов из-за рубежа, представители 40 компаний.

Каждый год в рамках форума проходила выставка технологий для модернизации городского хозяйства на площадке Новосибирского экспоцентра, но в этом году её также пришлось перевести в новый формат.

«Переводим выставку в полностью витруальный интерактивный формат. Создается отдельный портал выставки, где будет интерактив, взаимодействие через социальные сети, добавим элемент 3D-моделирования», – сообщил Гордиенко.

Основные темы форума в этом году: «Искусственный интеллект на службе города» и «Защита городов от вирусных бактериологических инфекций».

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