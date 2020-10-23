Глава Забайкалья указал на «прохладное» отношение жителей к маскам

Жесткие ограничения работы предприятий и организаций весной сыграли злую шутку создав иллюзию неопасности коронавируса, а в результате жители края стали «прохладно» относиться к масочному режиму, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в пятницу.

«В первой волне и федеральные органы власти… принимали самые решительные меры. К сожалению, сейчас во второй волне мы наблюдаем некоторую обратную реакцию», — подчеркнул глава региона.

По его словам, решительные меры со стороны правительства в первую волну расслабили людей,. И жители края стали «прохладно» относиться к соблюдению масочного режима, личным правилам безопасности, дезинфекции рук.

Он указал, что благодаря ограничениям и хорошей работе медицины летальность была менее 1%. И некоторые расценили это, как небольшую опасность коронавируса. «Это сегодня играет с нами злую шутку. Надо возвращаться к тому правильному отношению», — добавил Осипов.