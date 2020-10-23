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Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © realdonaldtrump;instagram.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов заявил, что его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден получал деньги от России через Владимира Путина.

Трамп подчеркнул, что Россия, а также Китай и Украина никогда ему не платили. Байден же, по словам американского лидера, получал деньги от всех трех стран.

«Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это. Ты должен объясниться перед американцами. Может быть, ты можешь сделать это прямо сейчас», — приводит РИА Новости слова Трампа.

Байден, в свою очередь, категорически отверг обвинения оппонента. «Я ни пенни не взял ни от одного государства», — парировал он.

Кроме того, Трамп заявил, что «никто не был настолько жестким по отношению к России», как он.

Ранее сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждается, что сын Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым.

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К их числу таких граждан отнесли вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину, украинского олигарха Миколу Злочевского, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Кроме того, говорилось, что Байден получил миллионные прибыли от сотрудничества с гражданами Китая, связанными с властями.

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