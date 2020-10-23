НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

«Пункт назначения. Аквапарк» вошел в десятку лучших хорроров 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Фото: © кадр из фильма

Кровавый триллер об «убийственном» водном парке развлечений — «Пункт назначения. Аквапарк» выйдет в прокат 19 ноября. Хоррор уже признали одним из десяти лучших фильмов ужасов этого года.

Канада, 2020 год, режиссер Рено Готье, 18+

В фильме идет речь про старшеклассников, решивших отметить свой выпускной отвязным уик-эндом в огромном загородном аквапарке. У выпускников в планах — повеселиться, получить заряд положительных эмоций и экстрима от крутых водных горок и отметить начало взрослой жизни с реками алкоголя на ретро-вечеринке в стиле 80-х. Но праздник может оказаться последним в их жизни.

В ежегодном рейтинге популярного американского интернет-портала Dread Central хоррор «Пункт назначения. Аквапарк» признали одним из десяти лучших фильмов ужасов этого года.

Еще по теме
Фильм «Глубже!»: обнаженные и смешные
Кино про подростков: истории, которые помогут понять тинейджеров
«Китобой» получил новую престижную награду
Первый канал анонсировал сериал «Метод 2» новым трейлером
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп обвинил Байдена в получении денег от России
•
СК представил основную версию загрязнения на Камчатке
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Lada Granta превратили в катафалк
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Форум «Городские технологии» в Новосибирске пройдет онлайн из-за COVID
Сибирь 23.10.2020 14:47
Глава Забайкалья указал на «прохладное» отношение жителей к маскам
Сибирь 23.10.2020 14:01
Похолодание до -15 придет в Новосибирскую область
Сибирь 23.10.2020 13:21
Холод и порывистый ветер придут в Восточную Сибирь
Сибирь 23.10.2020 12:14
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
9875
Российский интернет резко подорожает
3799
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
3378
МВД выбрало месяцы для запрета зимней и летней резины
2852
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп обвинил Байдена в получении денег от России
•
СК представил основную версию загрязнения на Камчатке
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Lada Granta превратили в катафалк
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
39
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
36
Путин перечислил лучшие качества россиян
35
Российский интернет резко подорожает
30
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
26