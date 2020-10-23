«Пункт назначения. Аквапарк» вошел в десятку лучших хорроров 2020 года

Кровавый триллер об «убийственном» водном парке развлечений — «Пункт назначения. Аквапарк» выйдет в прокат 19 ноября. Хоррор уже признали одним из десяти лучших фильмов ужасов этого года.

Канада, 2020 год, режиссер Рено Готье, 18+

В фильме идет речь про старшеклассников, решивших отметить свой выпускной отвязным уик-эндом в огромном загородном аквапарке. У выпускников в планах — повеселиться, получить заряд положительных эмоций и экстрима от крутых водных горок и отметить начало взрослой жизни с реками алкоголя на ретро-вечеринке в стиле 80-х. Но праздник может оказаться последним в их жизни.

В ежегодном рейтинге популярного американского интернет-портала Dread Central хоррор «Пункт назначения. Аквапарк» признали одним из десяти лучших фильмов ужасов этого года.