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Холод и порывистый ветер придут в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Выходные будут холодными и ветреными в Иркутской области и Бурятии. В Забайкалье порывы ветра будут несильными, а столбик термометра днем не опустится ниже нуля, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

По Забайкальскому краю преимущественно без осадков, местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -3… -8, при прояснении -10… -15 градусов. Днем +6… +11, местами 0… -5 градусов.

По Бурятии небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью 0… -5, местами -8… -13 градусов. Днем +3… +8, местами до -3 градусов.

В Иркутской области небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный, северо-западный до 20 метров в секунду. Температура ночью -5… -10, местами -8… -13 градусов. Днем +2…. -3, местами до -6 градусов.

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