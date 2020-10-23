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Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму ему не важно. Турецкий лидер заявил, что не признает вхождения Крыма в состав России

«Что касается каких-то устремлений (президента Турции) по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены», — приводит РБК слова Путина.

Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 октября заявил, что не признает вхождения Крыма в состав России, добавив, что Анкара всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Украины. Турецкий лидер и ранее заявлял, что не собирается признавать «незаконную аннексию Крыма».

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Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Украина не признает результаты референдума и считает Крым «оккупированным». Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

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