Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму ему не важно. Турецкий лидер заявил, что не признает вхождения Крыма в состав России

«Что касается каких-то устремлений (президента Турции) по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены», — приводит РБК слова Путина.

Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 октября заявил, что не признает вхождения Крыма в состав России, добавив, что Анкара всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Украины. Турецкий лидер и ранее заявлял, что не собирается признавать «незаконную аннексию Крыма».

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Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Украина не признает результаты референдума и считает Крым «оккупированным». Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.