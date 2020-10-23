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Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось, наоборот, взрослые заражают детей, заявил директор Института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян.

COVID-19 был диагностирован только у 7,6% детей в России, такие данные публиковал Минздрав в сентябре.

«Было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — цитирует РИА Новости Тотоляна.

Эпидемиолог объяснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными «входными воротами» является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых.

Из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 у детей даже при заражении коронавирусом его очень немного. А раз у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим, поэтому он гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек, заключил Тотолян.

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