Сахар и подсолнечное масло в Забайкалье подскочили в цене

Цены на основные продукты питания подскочили за неделю в Забайкальском крае: овощи, сахар и подсолнечное масло, сообщила пресс-служба Забайкалкрайстата. А эксперты предрекают дальнейший рост цен на продукты.

С 12 по 19 октября в Забайкальском крае помидоры выросли в цене на 13,8%, сахар-песок – на 6,7%, огурцы свежие – на 2,3%, капуста – 2,1 %, колбаса вареная и картофель – 1,7%, мясо кур и лук репчатый – 1,5%, масло подсолнечное – 1,1%. Незначительно выросли цены на хлеб – 0,8%.

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Резкий скачок цен на подсолнечное масло зафиксировали в октябре. Эксперты утверждают, что масло продолжит дорожать. И это не вина ритейла, цены увеличиваются из-за удорожания сырья – стоимость семечек поднялась на 3,78%, пишет ForPost со ссылкой на производителя масла из Ульяновской области Алексея Якушева.

Сахар, по словам экспертов, дорожает также из-за дефицита. Он возник из-за сокращения площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности. Не последнюю роль в повышении цен играет и обвал курса рубля.

«Поставщики хотят заработать деньги в твердой валюте и поэтому ориентируются на экспорт, а не на внутренний рынок. Власти обязаны заставить производителя насытить социально значимыми продуктами внутренний рынок, а затем отправлять товары на экспорт», — отметил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.