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Пропавший томич почти неделю жил в лесу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Мужчина потерялся в Тегульдетском районе Томской области – оказалось, что с прошлой недели он жил в лесу и питался ягодами, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.

В прошлые выходные спасатели получили информацию от жителя Томска, что его 50-летний брат из посёлка Берегаево два дня назад ушёл в лес за ягодами и перестал выходить на связь. На поиски бросились специалисты, родственники, волонтёры.

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В четверг возвращавшийся с рыбалки житель посёлка Берегаево встретил в лесу человека, который сказал, что несколько дней ходит по тайге и не может найти дорогу домой.

«Им оказался Александр, которого искали все эти дни. Мужчина был найден примерно в 30 километрах от поселка. По ночам он сооружал из подручных материалов место для ночлега, а питался собранной ягодой», – говорится в сообщении.

Медицинская помощь мужчине не потребовалась, состояние его здоровья признали удовлетворительным.

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