Кокорин порассуждал о зависти общества к богатым

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин высказался об отношении общества к зарплатам футболистов и признался, что восхищается бизнесменом Романом Абрамовичем.

«Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы. "Мы вот платим налоги, а ребятам платят такие зарплаты". Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма», — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу Peopletalk.

Футболист добавил, что выкладывает в социальные сети фото дорогих покупок не для того, чтобы похвастаться. «Я проснулся — сфоткался с Lamborghini. <…> Это моя машина. Я ее купил, она у меня есть. Я же не показываю то, чего у меня нет», — объяснил он.

Кокорин считает, что в России не любят успешных, тех, кто много зарабатывает. Но у него, напротив, «европейский менталитет».

«Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было», — высказался он.

Кокорин — один из самых известных российских футболистов, сейчас выступает за «Спартак». По информации спортивного журналиста Сергея Егорова, там он будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Дополнительно Кокорин прославился после драки в московском ресторане, за что получил полтора года колонии.