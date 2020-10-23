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Кокорин порассуждал о зависти общества к богатым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин высказался об отношении общества к зарплатам футболистов и признался, что восхищается бизнесменом Романом Абрамовичем.

«Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы. "Мы вот платим налоги, а ребятам платят такие зарплаты". Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма», — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу Peopletalk.

Футболист добавил, что выкладывает в социальные сети фото дорогих покупок не для того, чтобы похвастаться. «Я проснулся — сфоткался с Lamborghini. <…> Это моя машина. Я ее купил, она у меня есть. Я же не показываю то, чего у меня нет», — объяснил он.

Кокорин считает, что в России не любят успешных, тех, кто много зарабатывает. Но у него, напротив, «европейский менталитет».

«Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было», — высказался он.

Кокорин — один из самых известных российских футболистов, сейчас выступает за «Спартак». По информации спортивного журналиста Сергея Егорова, там он будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Дополнительно Кокорин прославился после драки в московском ресторане, за что получил полтора года колонии. 

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