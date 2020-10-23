Кокорин порассуждал о зависти общества к богатым

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин высказался об отношении общества к зарплатам футболистов и признался, что восхищается бизнесменом Романом Абрамовичем.
«Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы. "Мы вот платим налоги, а ребятам платят такие зарплаты". Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма», — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу Peopletalk.
Футболист добавил, что выкладывает в социальные сети фото дорогих покупок не для того, чтобы похвастаться. «Я проснулся — сфоткался с Lamborghini. <…> Это моя машина. Я ее купил, она у меня есть. Я же не показываю то, чего у меня нет», — объяснил он.
Кокорин считает, что в России не любят успешных, тех, кто много зарабатывает. Но у него, напротив, «европейский менталитет».
«Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было», — высказался он.
Кокорин — один из самых известных российских футболистов, сейчас выступает за «Спартак». По информации спортивного журналиста Сергея Егорова, там он будет зарабатывать 3 миллиона евро в год. Дополнительно Кокорин прославился после драки в московском ресторане, за что получил полтора года колонии.
UynachalnicaКто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!
Voland2Выборы прошли, можно отпускать до следующего раза...
Иркут 69Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...
Иркут 69Чеснок, серебро, осиновые колья.... 😀
лачиновДа уж. Предсказать волну заболеваний на позднюю осень было трудно. Это "цунами" и без ковида каждое межсезонье...