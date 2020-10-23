ДДТ выпустил клип «Доктор Лиза» с актерами и реальными пациентами

Юрий Шевчук посвятил клип и песню врачу Елизавете Глинке,
известной как доктор Лиза. В клипе снялись Чулпан Хаматова, Константин Хабенский
и некоторые реальные пациенты Глинки.
В анонсе клипа, Юрий Шевчук сообщает, что это рекламный клип
для фильма «Доктор Лиза», который вышел в прокат в четверг.
«Я весной посмотрел рабочие материалы, мне очень
понравилось. Душевное, хорошее кино про человека, который спасает других людей.
Фильм о человеке, о докторе Лизе, для которого главное — чужая боль, а не своя.
Это редкое качество», — сказал лидер группы ДДТ.
В клипе приняли участие актеры, сыгравшие главные роли в
фильме «Доктор Лиза». Это Чулпан Хаматова и Константин Хабенский. Также в кадре
появляются реальные пациенты врача и сама и документальные отрывки из видео с
самой Елизаветой Глинкой.
Доктор Лиза погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе
под Сочи. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского
госпиталя Тишрин в Латакии.