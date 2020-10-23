НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

ДДТ выпустил клип «Доктор Лиза» с актерами и реальными пациентами

Источник:
Sibnet.ru
114 0

Юрий Шевчук посвятил клип и песню врачу Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза. В клипе снялись Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и некоторые реальные пациенты Глинки.

В анонсе клипа, Юрий Шевчук сообщает, что это рекламный клип для фильма «Доктор Лиза», который вышел в прокат в четверг.

«Я весной посмотрел рабочие материалы, мне очень понравилось. Душевное, хорошее кино про человека, который спасает других людей. Фильм о человеке, о докторе Лизе, для которого главное — чужая боль, а не своя. Это редкое качество», — сказал лидер группы ДДТ.

В клипе приняли участие актеры, сыгравшие главные роли в фильме «Доктор Лиза». Это Чулпан Хаматова и Константин Хабенский. Также в кадре появляются реальные пациенты врача и сама и документальные отрывки из видео с самой Елизаветой Глинкой.

Доктор Лиза погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.


Еще по теме
Майли Сайрус перепоет репертуар Metallica
Группа Little Big опубликовала отрывок новогоднего клипа
Тимати и Егор Крид воссоединись в клипе после скандала
Участница «Голоса» поставила в неловкое положение наставников шоу
смотреть все
Культгид #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму
•
Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэрия Новосибирска развезет врачей по вызовам
Сибирь 23.10.2020 11:49
Сахар и подсолнечное масло в Забайкалье подскочили в цене
Сибирь 23.10.2020 11:06
Пропавший томич почти неделю жил в лесу
Сибирь 23.10.2020 11:01
Жители Хакасии начали сами развозить врачей на вызовы
Сибирь 23.10.2020 10:22
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
8507
Российский интернет резко подорожает
3753
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
3100
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
2877
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму
•
Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Украина отказалась закупать российскую вакцину по совету США
39
Тихановская предложила силовикам предать Лукашенко
36
Путин перечислил лучшие качества россиян
31
Российский интернет резко подорожает
30
Навальный раскритиковал Трампа за молчание об его отравлении
26