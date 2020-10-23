ДДТ выпустил клип «Доктор Лиза» с актерами и реальными пациентами

Юрий Шевчук посвятил клип и песню врачу Елизавете Глинке, известной как доктор Лиза. В клипе снялись Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и некоторые реальные пациенты Глинки.

В анонсе клипа, Юрий Шевчук сообщает, что это рекламный клип для фильма «Доктор Лиза», который вышел в прокат в четверг.

«Я весной посмотрел рабочие материалы, мне очень понравилось. Душевное, хорошее кино про человека, который спасает других людей. Фильм о человеке, о докторе Лизе, для которого главное — чужая боль, а не своя. Это редкое качество», — сказал лидер группы ДДТ.

В клипе приняли участие актеры, сыгравшие главные роли в фильме «Доктор Лиза». Это Чулпан Хаматова и Константин Хабенский. Также в кадре появляются реальные пациенты врача и сама и документальные отрывки из видео с самой Елизаветой Глинкой.

Доктор Лиза погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.