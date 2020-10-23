НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для медиков Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
174 0
Фото: © Kremlin.ru

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко расскажет медикам из Бурятии, Якутии, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев об особенностях лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока.

Телемост, посвященный лечению и реабилитации больных с новой коронавирусной инфекцией, будет проходить в формате «вопрос-ответ». Проценко — главный внештатный специалист по анестезиологии — реаниматологии Минздрава РФ. Специализируется на лечении больных с COVID-19. По версии «Коммерсант», является «символом борьбы с эпидемией коронавируса в России».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава Приангарья убедился в дефиците лекарств

Больницу в Коммунарке в начале марта 2020 года перепрофилировали для приема пациентов с подозрением на COVID-19. Весной у главврача Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию. Медик остался в больнице, изолировавшись в своем кабинете, и продолжил работу онлайн. Спустя полмесяца тесты показали отрицательный результат на коронавирус.

Больницу в марте посещал президент России Владимир Путин. А в июле глава государства присвоил Проценко и еще четырем врачам звание Героя труда РФ.

Тема: Распространение коронавируса
Глава Забайкалья сообщил о мерах по борьбе со второй волной COVID
Доктор подсказал простой способ определить заражение коронавирусом
Малышева перечислила три суперпродукта против COVID
Омские уборщицы пожаловались Путину на работу с COVID
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму
•
Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе
Подробности
•
Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
Как это работает
•
Сатурация крови: что такое и как измерить
•
Туалетные проблемы МКС: как работает космический санузел
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Технологии против мороза: как работает одежда с подогревом
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэрия Новосибирска развезет врачей по вызовам
Сибирь 23.10.2020 11:49
Сахар и подсолнечное масло в Забайкалье подскочили в цене
Сибирь 23.10.2020 11:06
Пропавший томич почти неделю жил в лесу
Сибирь 23.10.2020 11:01
Жители Хакасии начали сами развозить врачей на вызовы
Сибирь 23.10.2020 10:22
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
8507
Российский интернет резко подорожает
3753
Глава «Вектора» предсказал новую смертоносную пандемию
3100
Трамп пообещал установить мир силой с помощью нового оружия
2877
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин признался, что лично разрешил Навальному покинуть Россию
•
Правительство продлит программу льготной ипотеки
•
Президент России посчитал неважной позицию Эрдогана по Крыму
•
Эпидемиолог опроверг популярное утверждение о коронавирусе
Подробности
•
Госдума поднимает налоги для богатых: кто заплатит больше?
•
Чем заменить антибиотики. ИНТЕРВЬЮ
•
Точка невозврата: почему россиянки не хотят детей
•
«Монолитная» история Коммунального моста
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Кто бы сомневался! Даже ПФР мог заработать, но это не для пенсионеров!

Voland2

Выборы прошли, можно отпускать до следующего раза...

Иркут 69

Так заработать то им несложно. У них под рукой все валютные резервы и они могут спокойно играть на разнице...

Иркут 69

Чеснок, серебро, осиновые колья.... 😀

лачинов

Да уж. Предсказать волну заболеваний на позднюю осень было трудно. Это "цунами" и без ковида каждое межсезонье...