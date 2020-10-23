Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для медиков Бурятии

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко расскажет медикам из Бурятии, Якутии, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев об особенностях лечения больных с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока.

Телемост, посвященный лечению и реабилитации больных с новой коронавирусной инфекцией, будет проходить в формате «вопрос-ответ». Проценко — главный внештатный специалист по анестезиологии — реаниматологии Минздрава РФ. Специализируется на лечении больных с COVID-19. По версии «Коммерсант», является «символом борьбы с эпидемией коронавируса в России».

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Больницу в Коммунарке в начале марта 2020 года перепрофилировали для приема пациентов с подозрением на COVID-19. Весной у главврача Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию. Медик остался в больнице, изолировавшись в своем кабинете, и продолжил работу онлайн. Спустя полмесяца тесты показали отрицательный результат на коронавирус.

Больницу в марте посещал президент России Владимир Путин. А в июле глава государства присвоил Проценко и еще четырем врачам звание Героя труда РФ.