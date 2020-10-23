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Красноярские ученые нашли способ превращать стоки в питьевую воду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые Сибирского федерального университета создадут установку биологической очистки, превращающий стоки в питьевую воду, сообщает пресс-служба вуза.

В мире остро стоит проблема нехватки чистой питьевой воды. Пресной недостаточно: лишь 2,5 % от всей воды на Земле можно пить, и только 0,3% от этого количества легко доступны для использования. Ученые СФУ работают над тем, как превратить техническую и загрязненную воду в питьевую.

Для очистки воды используется кавитатор — прибор, похожий по принципу работы на бытовой блендер с вращающимися лопастями. В процессе обработки воды вокруг лопастей образуются поля высоких давлений и температур, генерируются волны разрежения-сжатия и происходит схлопывание (взрывы) кавитационных пузырьков. Как результат — обеззараживание воды, разрушение микробов, бактерий, то есть биологическая очистка.

Сам процесс кавитации не новый. Он развивается в России с 1970-х годов, и сейчас существуют установки в лабораториях в нашей стране, в частности в Политехническом институте СФУ.

Суперкавитация — это режим обработки, в котором минимизирована опасность возникновения эрозии поверхностей лопастных систем (усталости металла), а, следовательно, увеличен срок эксплуатации устройства.

«Кавитация — это одна из ступеней в цепочке очистки и получения воды питьевого качества. Технологический процесс всегда многоступенчатый и может происходить, например, в таком порядке: песколовка (грубая очистка) — фильтры (более тонкая механическая очистка) — процесс суперкавитации (биологическая очистка)», — добавила доцент кафедры «Техносферная и экологическая безопасность» СФУ Людмила Кулагина.

Теоретически загрязненные воды можно бесконечно очищать и снова потреблять. При такой очистке воды нет выбросов, так что нагрузка на экологию минимальна. Никаких опасных соединений для природы не образуется. Реагенты в процессе суперкавитации не применяются, то есть процесс ресурсосберегающий. Вторичная переработка воды снижает нагрузку на реки, озера, ручьи.

Кроме теоретического аспекта исследований, будет и практический — планируется использовать кавитатор роторного типа. Это позволит выявить оптимальные режимы работы испарителя, а также разработать собственный, уникальный аппарат. Тем более что оборудование для очистки весьма востребовано и используется на крупных промышленных предприятиях. 

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